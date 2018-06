Hochzeitsreise nach Neuseeland

Andrea und Stefan Clemens sind seit über zehn Jahren ein Paar und haben sich jetzt dazu durchgerungen, zu heiraten. Was die beiden außer ihrer Liebe verbindet, ist ein Traum, den viele schon einmal geträumt haben: irgendwann auszusteigen und noch mal ganz von vorne zu beginnen.



Stefan hat alles daran gesetzt, diesen Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Doch bevor er seine Frau damit überraschen kann, erfährt Andrea eine Neuigkeit, die ihrem bisherigen Leben mit all den Träumen und Plänen eine völlig neue Wendung gibt.