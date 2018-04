Also lösen ihr bester Freund Lukas Kremp, ein ehemaliger Radsportprofi, und sie ein altes Versprechen ein: Sollten sie beide bis zu ihrem 40. Geburtstag unverheiratet sein, heiraten sie einander. Kurz vor dem Ja-Wort befindet Lukas in einem Anfall von Romantik, dass man nur heiraten darf, wenn man sich wirklich liebt. Kurzerhand sagt er die Hochzeit ab.



Trotzdem entscheiden sich die beiden, die Hochzeitsreise auf den sündhaft teuren Rädern – das Hochzeitsgeschenk von Stefanie - zusammen zu machen. Erst als Stefanie sich im Verlauf der Reise ausgerechnet in Lukas' ehemaligen Erzrivalen, den Radsportprofi Harald Dahl, verliebt, und dieser Lukas auch noch unterstellt, damals gedopt zu haben, kommt es zum Streit.



Es braucht einen bösen Unfall, den Lukas zwar nicht verschuldet, bei dem aber ein kleiner Junge verletzt wird, und eine kurze Romanze mit dessen hübscher Mutter, bis Stefanie und Lukas erkennen, dass sie weit mehr sind als nur beste Freunde, und die Hochzeit in einer typischen alten Stabkirche nachholen.



Während dieses nervenaufreibenden Weges werden sie nicht nur von Tom und Laura begleitet, sondern auch von dem entzückenden alten Ehepaar Marlene und Joachim Reiter, das seine Goldene Hochzeit mit der Erneuerung ihres Liebesschwures begeht.



Die beiden mussten vor Kurzem ihren Fischladen aufgeben. Keiner der Söhne wollte ihn weiterführen, was Joachims ohnehin schon lädiertes Herz noch mehr belastet und Marlenes schweres Rheuma auch nicht besser werden lässt. Die beiden strahlen nach all den Jahren aber immer noch eine beneidenswerte Liebe füreinander aus. Daneben fallen jedoch auch immer wieder Äußerungen in eine Richtung, die vor allem den sensiblen Tom befürchten lassen, dass die beiden vorhaben, sich am Ende der Reise gemeinsam das Leben zu nehmen. Er alarmiert die Söhne, die auch prompt besorgt anreisen.