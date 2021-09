Unterdessen will Christian Seelbinder seine Freundin Corinna wieder zurückgewinnen, die sich von ihm, dem leichtlebigen Medizinstudenten, getrennt hat und eine Vernunftbeziehung mit ihrem wesentlich älteren Chef Jochen Körner eingegangen ist. Christian hat eigens auf dem Traumschiff als Steward angeheuert und brennt ein Feuerwerk von Einfällen ab, um die beiden in ihrer Zweisamkeit zu stören.



Die seit Jahren verfeindeten Brüder Hilmar und Ralf Gerstenberg treffen sich - wie sie denken - zufällig auf dem Traumschiff. Von einem Onkel haben beide eine Diamantenmine in der namibischen Wüste geerbt, wie sie von den Anwälten in Windhuk erfahren. Doch bevor das Erbe angetreten werden kann, müssen die beiden Brüder wieder lernen, dass man nur gemeinsam Probleme bewältigen kann und auch nur gemeinsam eine Chance hat, die Namib-Wüste zu durchqueren.



Letzte "Traumschiff"-Folge auf der "MS Berlin".