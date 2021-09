Als sie den Bordpianisten Andreas Wirth kennenlernt und viel Zeit mit ihm verbringt, merkt Daniel, dass ihn nicht nur freundschaftliche Gefühle mit Katie verbinden. Irritiert und eifersüchtig beobachtet er die Entwicklung. Beatrice öffnet Daniel schließlich die Augen und ermuntert ihn, diese eine Möglichkeit zu nutzen, Katie für sich zu gewinnen.



Auch für Sonja Brinkmann und ihre Mutter Monika wird diese Reise zu einem besonderen Erlebnis. Beide sind von Sonjas Vater, dem reichen Geschäftsmann Carsten Bugenhagen, zu dieser Fahrt eingeladen worden. An Bord lernen sie Thomas Albrecht und seine Frau Britta sowie den eigenwilligen Saxophonisten Axel Dittberger kennen, die alle das gleiche Ziel haben - die Privatinsel von Carsten Bugenhagen. Der Multimillionär hat allen Beteiligten eine dramatische Entscheidung mitzuteilen.



Kapitän Paulsen hat diesmal eine unruhige Zeit an Bord. Kurz vor den Seychellen glaubt er, ein Lichtsignal wahrgenommen zu haben. Von einer alten Erinnerung gepackt, markiert er sich die Position sofort auf seiner Karte. Als Kapitän Paulsen im Hafen erfährt, dass ein Fischer und sein kleiner Sohn vermisst werden, weiß er sofort, was er zu tun hat.