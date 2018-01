Sie ist mit ihrem Mann Manfred Berger auf dem Weg nach Vancouver zur Taufe ihres ersten Enkelkindes. Schiffsarzt Dr. Schröder hat seinen Patensohn, den jungen Astrophysikstudenten Paul Berling, auf die "MS Deutschland" eingeladen. Auch Beatrice bekommt Besuch von ihrer Nichte Lisa.



Als Paul und Lisa sich begegnen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Beatrice erkennt schnell, was sich zwischen den beiden anbahnt, und bittet Dr. Schröder um Hilfe, der ihre Fürsorge allerdings für reichlich übertrieben hält. Als Beatrice feststellt, dass Lisa und Paul auf dem Weg in eine abgelegene Hütte am Pazifik sind, setzt sie alles daran, die beiden vor einer "Dummheit" zu bewahren. Gemeinsam mit Dr. Schröder macht sie sich auf die Suche.



Renate Müller, die seit vielen Jahren in der Boutique an Bord arbeitet, ist überglücklich, als ihr 15-jähriger Sohn Marc sie erstmals besucht. Doch das Wiedersehen gestaltet sich schwieriger als erwartet. Marc ist sehr zurückhaltend und scheint sich für nichts anderes außer Sportangeln so richtig zu interessieren. Als er durch seine Mutter Ludwig Voss, den Inhaber einer Anglerausrüstungskette kennenlernt, taut er langsam auf.