Alle Teile im Überblick

Netzaktivistin und Hackerin Olga meldet sich bei Ex-BKA-Zielfahnder, Privatermittler Dengler: Das BKA ist ihr auf den Fersen. Dengler ist ihr was schuldig und soll ihr helfen unterzutauchen. Jetzt! Auch Privatermittler Denglers Ex-Frau Hilde macht ihm die Hölle heiß: Finde unseren Sohn! Laura, die in Jakobs Parallelklasse geht und sein Freund Cem sind ebenfalls wie vom Erdboden verschluckt.

Nach spektakulärer Rettung Olgas findet Dengler mit ihrer Hilfe auf Jakobs Computer Fotos und Filme aus Schweine-, Hühner- und Putenmastanlagen. Widerliche Fotos, eklige Filme, die das Elend der Tiere dokumentieren. Ist sein Sohn ein radikaler Tierschützer geworden? Ist er mit Laura und Cem dem größten Fleischproduzenten Europas - Carsten Osterhannes - in die Quere gekommen und in Gefahr? Welche Rolle spielen der rumänische Arbeiter Kimi und die ausbeuterischen Beschäftigungspraktiken in der Fleischindustrie?

Jakob und seine Freunde geraten zwischen die tödlichen Fronten einer rumänischen Schlepperbande und der deutschen Rockerbande um Steiner. Dengler kommt mit Olga den mörderischen Methoden von Massentierhaltung und Lebensmittelindustrie immer mehr auf die Spur. Doch Denglers Ex-BKA-Boss Dr. Müller zwingt ihn in ein Dilemma: wenn er ihm helfen soll, seinen Sohn Jakob zu retten, soll Dengler Hackerin Olga an Zielfahnder Schneiderhahn ausliefern. Vielleicht verbindet Dengler mit Olga doch mehr als seine Vergangenheit beim BKA?

Ein Rennen um Leben und Tod beginnt.

Bildquelle: ZDF/bola