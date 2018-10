Alexander Held als Ludwig Schaller in "München Mord. Wir Sind Die Guten" (2014) Quelle: ZDF/Jürgen Olczyk

Alexander Held wurde 1958 in München geboren und absolvierte seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule, bevor er seine Theaterkarriere an den Münchner Kammerspielen begann. Später erhielt er zahlreiche Bühnenengagements, unter anderem am Staatsschauspiel Hannover, an der Freien Volksbühne Berlin und am Theater Basel.