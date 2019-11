Angst übt eine große Faszination aus

Armin Rohde: Es ist nicht der normale Alltag von Polizisten zu sehen, die im Ein-Finger-Suchsystem Protokolle schreiben. Was das Thema als Sujet interessant macht, sind die Situationen, in denen wir uns normalerweise wegdrehen. Das, wovor wir Angst haben, übt eine große Faszination aus. Die Leute sehen gerne bei Sachen zu, die sie in der Realität am liebsten meiden. Die Dramaturgie eines Spielfilms ist die des täglichen Lebens, denn das übertreibt ständig. Das Besondere hier ist, dass all die Merkwürdigkeiten in einer Nacht zugelassen werden und dabei nicht grundsätzlich unwahrscheinlich sind. Wir drehen ja keinen Dokumentarfilm. Und das alles mit handverlesenen Kollegen. Im Übrigen überlasse ich die Beurteilung den Zuschauern, die unserer Reihe seit Jahren - fünf- bis sechs-millionenfach - folgen.