Ihre erste Fernsehrolle hatte Anja Kling in "Der Staatsanwalt hat das Wort". Anfang der 90er Jahre war sie häufiger im "Polizeiruf 110" und ab 2000 im "Tatort" zu sehen. Es folgten weitere Rollen in ZDF-Krimiserien wie "Der Alte", "Derrick" und "Siska". Auch in anderen Serien spielte sie mit. So hatte sie durchgehend die Hauptrolle als Helke Hagedorn in der ZDF-Serie "Hagedorns Tochter" (1994). Darüber hinaus zeigt Anja Klink auch, dass sie ein weitaus größeres Repertoire hat, wofür sie entsprechend ausgezeichnet wurde.