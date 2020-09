Ann-Kathrin Kramer

Ende der 90er Jahre gehörte Kramer bereits zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Fernsehlandschaft. Unter anderem spielte sie die weibliche Hauptrolle in der Komödie "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit" (1998), die Schwester eines des Mordes verdächtigen Priesters in "Hurenmord - Ein Priester schweigt" und die zwischen "erotischer" Ausstrahlung ihres Verdächtigen und ihrem Pflichtbewusstsein hin und her gerissene Kommissarin in dem Erotik-Thriller "Callboys - Jede Lust hat ihren Preis" (1999). "Auf schmalem Grat" zwischen Liebe und Verbrechen bewegte sich Kramer erneut in dem gleichnamigen Thriller (2000). Hier spielte sie die Polizistin Carla, die den rätselhaften Freitod einer Freundin und Kollegin als Undercover-Agentin aufzuklären versucht, sich in einen Staatsanwalt verliebt und in ein Netz von Korruption und Sexismus gerät.