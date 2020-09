1997 spielte sie ihre ersten Rollen in dem Kinofilm "Das Mambospiel" und in dem Fernsehspiel "Blind Date". Es folgten weitere Rollen unter anderem im Kölner "Tatort" und im Kinofilm "Kai Rabe gegen die Vatikankiller". Im Jahr 2000 gelang ihr der Durchbruch mit dem Horrorschocker "Anatomie", für den sie mit dem "New Faces Award" ausgezeichnet wurde.





Anna Loos übernahm Rollen in weiteren Kinoproduktionen, unter anderem die chaotische Mutter in "Der Mistkerl", die Drogendealerin in "Ein göttlicher Job" und die geheimnisvolle Frau in "NeuFundLand" (2004). Auch in anspruchsvollen Fernsehproduktionen war sie immer wieder zu sehen, zum Beispiel als Sängerin der abgehalfterten Rockband Lovely Rita and the Johnny Guitars in "Halt mich fest". Im August 2004 heiratete sie den Schauspieler, Regisseur und Sänger Jan Josef Liefers, die beiden haben zwei Töchter. Nach einer einjährigen Babypause gelang ihr mit der beeindruckenden Charakterstudie der geistig zurückgebliebenen Leni Blum, die in dem berührenden Film "In Liebe eine Eins" um das Sorgerecht für ihren schulpflichtigen Sohn kämpft, ein außergewöhnlicher Erfolg.