Anna Schudt wurde 1974 in Konstanz geboren. Sie absolvierte ihre Schauspielausbildung an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule München. 1994 wurde sie an die Münchner Kammerspiele engagiert, wo sie 1995 ihre erste große Rolle als Gesangsschülerin Klara Hühnerwadl in Frank Wedekinds Stück "Musik" hatte. Im gleichen Jahr stand sie in Herbert Achternbuschs "Ab nach Tibet!" erstmals vor der Kamera.