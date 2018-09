Armin Rohde

Seit 1991 wirkte er in zahlreichen Kinoproduktionen mit. Sein Debüt im Kino gab er 1992 in Helmut Dietls "Schtonk!". Er spielte den Soldaten am Anfang des Films, der seinem Vorgesetzen meldet: "Der Führer brennt nicht!". Im selben Jahr sah man Rohde in der Rolle des "Bierchen" in Sönke Wortmanns "Kleine Haie" (1992). Durch die Darstellung des "Bierchen" in "Kleine Haie" bekannt geworden, wurde zunächst das Image als raubeiniger, aber sympathischer "Prolo" mit Goldkettchen und Lederkluft zu Armin Rohdes Markenzeichen. Auch in Sönke Wortmanns Universitäts-Satire "Der Campus" (1997) mimte er einen großschnäuzigen Proleten.Zunehmend konnte er in der Folge aber auch seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen: In "Rossini" (1997) war er als Chirurg zu sehen, in "Lola rennt" (1998) als Aufzugwärter. Auch im Fernsehen übernahm er seit Ende der 90er Jahre tragende Rollen und wurde im Jahr 2000 für seine Leistungen als bester Charakterschauspieler mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.