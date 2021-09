Auf dünnem Eis

Winter in Berlin. Mitten in der Nacht fährt die Köchin Ira auf dem Parkplatz vor ihrer Wohnung einen Obdachlosen an. Konrad hat sich dort mit seinem Hund ein Lager errichtet.

Im TV-Programm: 20.09.2021, 20:15 - 21:45 Im TV-Programm: 20.09.2021, 20:15 - 21:45 Verfügbarkeit: Video verfügbar ab 13.09.2021, 10:00 Video herunterladen