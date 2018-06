Er selbst bezeichnet sich als Komiker mit Hang zum Tiefgang. "Das Leben ist schön, weil es kompliziert ist", erklärt er dem ZDF in einem Volle-Kanne Interview. 2004 war August Zirner in Rainer Kaufmanns ZDF-Dreiteiler "Die Kirschenkönigin" nach dem Roman von Justus Pfaue zu sehen. Als gebürtiger US-Amerikaner, der bis heute seine Staatsbürgerschaft behalten hat, dreht er auch immer wieder in seiner Muttersprache, die er akzentfrei spricht. So kam Ende 2005 die internationale Produktion "Ein Haus in Irland" ("Tara Road") in die deutschen Kinos, in der August Zirner an der Seite von Andie McDowell spielt.