Dem Fernseh- und Kinopublikum wurde Axel Milberg durch Filme wie "Es geschah am hellichten Tag", Hans-Christian Schmids Kinofilm "Nach 5 im Urwald" (1995), Sönke Wortmanns "Der Campus" und Helmut Dietls "Rossini" bekannt. Zu seinen herausragenden Fernsehprojekten zählen auch "Der Schattenmann" (1996) von Dieter Wedel, die Uwe-Johnson-Verfilmung "Jahrestage" (1999) von Margarethe von Trotta, "Stauffenberg" (2004) von Jo Baier sowie "Speer und Er" (2005) von Heinrich Breloer. Seit 2003 ermittelt Axel Milberg in seiner Heimatstadt Kiel als Kommissar Borowski für den "Tatort". Von 2007 bis 2009 war er in der ZDF-Serie "Doktor Martin" in der Titelrolle zu sehen.