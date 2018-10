Für diese Darstellung wurde sie im Jahr 2000 mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem österreichischen Publikumspreis "Romy" ausgezeichnet. Für ihre Rolle in Miguel Alexandres Drama "Grüße aus Kaschmir" wurde Bernadette Heerwagen 2005 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. 2007 erlebte man sie gleich in zwei preisgekrönten Filmen - in Jobst Oetzmanns tragischer Verfilmung "Der Novembermann" an der Seite von Götz George und Burghart Klaußner sowie in Urs Eggers Wende-Drama "An die Grenze" (ZDF).