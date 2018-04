Regisseurin Anne Zohra Berrached Quelle: ZDF/Michael Hübner

Anne Zohra Berrached wurde im thüringischen Erfurt als Tochter einer Zahntechnikerin und eines algerischen Restaurantbesitzers geboren. Nach ihrem Abschluss als Diplom-Sozialpädagogin in Frankfurt am Main arbeitete sie zwei Jahre lang als Theaterpädagogin in London. Ihr erster Kurzfilm "Der Pausenclown" wurde im WDR ausgestrahlt und eröffnete ihr den Weg an die Filmhochschule. Ab 2009 studierte sie Regie an der Filmakademie Baden- Württemberg. Bereits im dritten Jahr ihrer Studienzeit entstand ihr erster fiktionaler Langfilm "Zwei Mütter", der 2013 auf der 63. Berlinale seine Welturaufführung feierte. Er wurde in fünf Ländern auf DVD ausgewertet, erhielt den First-Steps-No-Fear-Award und den Preis der Berlinale-Sektion "Perspektive Deutsches Kino".