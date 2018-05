Chatprotokoll zu "Und alle haben geschwiegen"

Gast275 (Gast): Ich bin wirklich schockiert. Ich fand Berichte und den Film über die Magdalenenheime, die "Magdalene Laundries" in Irland und Kanada furchtbar, in denen die katholische Kirche auch erwachsene unschuldige Frauen manchmal lebenslang einsperrte und ihre Arbeitskraft ausbeutete. Dass das in deutschen Heimen auch mit Kindern so gemacht wurde, auch z.B. die harte Arbeit, ist wirklich unfassbar. Und dann diese furchtbare Brutalität. Ich frage mich wirklich, welche seelischen Abgründe bei diesen Nonnen und frommen Brüdern und im System Kirche so was möglich machen.