Christian Tramitz

Tramitz ist seit den 80er Jahren auch erfolgreich als Synchronsprecher tätig und lieh seine Stimme unter anderem Matt Dillon, Jackie Chan, John Cusack, Ben Stiller, David Schwimmer, Brian McNamara sowie Ted McGinley (als Jefferson D'Arcy in der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie"). In der deutschen Version von "How I Met Your Mother" spricht er den Ted Mosby (Bob Saget) aus dem Jahr 2030. Außerdem lieh er der Figur Ash Williams (Bruce Campbell) in "Evil Dead II "seine Stimme.