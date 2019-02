Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet: So erhielt sie den Max-Ophüls-Preis als Beste Nachwuchsschauspielerin in "Ex" (als Sarah), den Bayerischen Filmpreis für die Rolle der vielbeschäftigten Rhoda im Kinofilm "Workaholic" und 1998 die Goldene Kamera ebenfalls als Beste Nachwuchsdarstellerin.

2004 schnupperte Christiane Paul erstmals Theaterluft. Sie spielte in "Der Auftrag" im Haus der Berliner Festspiele die Rolle des Engels der Verzweiflung. Daneben wurde ihre Schauspielkarriere durch weitere wichtige Filme vorangetrieben. Dazu zählen zum Beispiel 2005 das TV-Dokudrama "Die Nacht der großen Flut" (ARD), 2006 die Kinofilme "Reine Formsache" und "Im Schwitzkasten". 2007 sah man sie unter anderem in der Fortsetzung des Kinohits "Neues vom Wixxer" und "Vorne ist verdammt weit weg". Mit Rollen wie in dem TV-Krimi "Die Tote vom Deich" (ZDF) und der Beziehungskomödie "Ein verlockendes Angebot" zeigte Christiane Paul, dass sie die gesamte Palette der filmischen Genres überzeugend bedienen kann.