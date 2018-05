Christine Neubauer, geboren 1962 in München, studierte zwei Semester Psychologie, bevor sie bei Ruth von Zerboni und Wolfgang Büttner Schauspielunterricht nahm. Anschließend besuchte sie das Lee Strasberg Institute in New York. In den 80er Jahren war sie in München am Volkstheater, am Theater der Jugend und in der Kleinen Komödie engagiert.