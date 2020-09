Corinna Harfouch

Damit hatte sie den Sprung geschafft und war in den 90er Jahren in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen in der Titelrolle zu sehen, so zum Beispiel in dem Thriller "Hüpf, Häschen, hüpf" (1991) und "Die Spur des Bernsteinzimmers" (1992). In der ZDF-Serie "Unser Lehrer Doktor Specht" spielte sie von 1991 bis 1993 die Figur der Frau Dr. Lilo von Barnim. 1994 wirkte sie in der Neuauflage der Literaturverfilmung "Charlie & Louise - Das doppelte Lottchen" als Mutter der Zwillinge mit. In den folgenden Jahren schlossen sich ebenso Hauptrollen in namhaften Produktionen wie "Irren ist männlich" (1996), "Solo für Klarinette" (1998) und "Bis zum Horizont und weiter" (1999) an der Seite von Wolfgang Stumph an.