Cosma Shiva Hagen in "Nachtschicht - wir sind die Polizei" (2009) Quelle: ZDF und Stephan Persch

Cosma Shiva Hagen wurde 1981 in Los Angeles als Tochter von Nina Hagen und dem Musiker Ferdinand Karmelk geboren. Sie wuchs in den USA, Paris und Hamburg, Berlin und Ibiza auf und wurde mehrsprachig erzogen. Durch Vorsprechen bei mehreren Casting-Agenturen bekam sie ihre erste kleine Rolle in "Crash Kids". Es folgte "Der Laden". Hier überzeugte sie als jugendliche Verführerin und wurde 1999 dafür sowohl mit der Goldenen Kamera als Beste Nachwuchsschauspielerin, als auch mit dem New Faces Award ausgezeichnet.