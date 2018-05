Daniel Brühl

Sein Kinodebüt gab er in Friedemann Fromms Jugenddrama "Schlaraffenland" (1999), 2001 war er Hauptdarsteller in Hans Weingartners Regiedebüt "Das weisse Rauschen". In Wolfgang Beckers Komödie "Goodbye, Lenin!" spielte Brühl den 21-jährigen aufgeweckten Alex, der seiner vor dem Mauerfall ins Koma gefallenen und nach acht Monaten wieder erwachten Mutter (Katrin Saß) auf 79 Quadratmetern Plattenbau die DDR wieder auferstehen lassen will.