Das verlorene Glück

Die Gelegenheit, mit so großartigen Kollegen wie Peter Simonischek, Nina Kunzendorf und Axel Milberg zu spielen, empfinde ich als großes Geschenk. Mit diesem wunderbaren Ensemble konzentriert und fokussiert auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, verlangt großes Vertrauen und Matti Geschonneck hat uns den notwendigen geschützten Raum geboten, um unsere Charaktere präzise und in all ihren Facetten zu entwickeln.