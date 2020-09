Der Bankraub

Weil Martin talentiert ist, lässt der Karrieresprung nicht lange auf sich warten. Helmut Draeger, Vorstandsvorsitzender der Neuen Westdeutschen Bank, eröffnet ihm die Chance, im Big Apple beim Immobilienboom mitzuspielen. Martin wird Leiter des US-Geschäfts in New York. Er macht sich auf in die große Finanzwelt und verspricht, seine Freundin Nina nachzuholen.



Doch Martin verliert sich und seine Wurzeln im Rausch der New Yorker Hochfinanz. Hillary Bleacher, ein Star der Wall Street, hat es auf ihn abgesehen, und Nina passt nicht mehr in sein neues Leben. Vater Werner hält seinem Sohn den Spiegel vor Augen, doch der will das Zerrbild darin nicht erkennen. Werner bricht mit seinem Sohn, weil der sich weigert, nach Hause zu kommen, als seine Mutter Helga am Herzen operiert werden soll.



Aber auch Werner lässt sich aus Angst vor Altersarmut von Zinsversprechen seines Bankberaters verführen und erwirbt Aktien, die am Ende seinen finanziellen Ruin bedeuten werden. Dann der Tag X, der Beginn einer globalen Finanzkrise. Auf der einen Seite des Atlantiks Martin im Wolkenkratzer und auf der andere Seite Werner, der gerade alles verloren hat: seine Frau und sein Vermögen.



Martin muss sich entscheiden: Steht er an der Seite seiner neuen Freunde, oder wird er sich besinnen und seinen Vater verteidigen?