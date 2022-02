Der Feind meines Feindes

Doch der Mordanschlag auf Burg und Alina wird in letzter Sekunde vereitelt: durch das überraschende Eingreifen eines Söldnerteams. Es steht in Diensten des charismatischen Selfmade-Millionärs Gabriel Morales. Er will Burg schnellstmöglich in Mailand treffen.



Als dieser nach seiner Landung in Mailand auf dem imposanten Anwesen von Morales am Lago di Como eintrifft, macht der ihm ein überraschendes Angebot. In der Hoffnung, seiner Tochter Alina bald ein sicheres Leben in Freiheit zu ermöglichen, nimmt Burg den Vorschlag an und stellt Morales sein Wissen zur Verfügung. Doch noch weiß er nicht, dass auch Morales längst in einem lebensgefährlichen Machtspiel um die Sicherheit seiner eigenen Familie kämpft.



Burg sucht fieberhaft nach einem Ausweg. Doch der kann nur gelingen, wenn die zwei Männer einander vertrauen, obwohl sie auf verschiedenen Seiten stehen und alles zu verlieren haben.