Der gleiche Himmel (2)

Auch ihr Vater Howard könnte eine wertvolle Quelle sein, denn als NSA-Kommandant hat er beste Verbindungen zur NATO. Doch Sabine ist ein anderes Kaliber als Lauren, bei ihr wird Lars alle Register ziehen müssen, um sie zu verführen. Ralf Müller ist skeptisch, ob seine Qualitäten als "Romeo" schon so weit fortgeschritten sind, doch Lars erweist sich als Naturtalent: Auch bei Sabine weiß er seinen Charme so geschickt einzusetzen, dass sie sehr schnell auf ihn aufmerksam wird und sich ihm öffnet. Ohnehin scheint zwischen den beiden eine Vertrautheit zu sein, wie es sie mit Lauren nicht gab.



Währenddessen entdeckt Juliane bei ihrer Schwester Klara erstmals die körperlichen Veränderungen, auf die Trainer Dunst und seine Trainerkollegin Erika Haas die Eltern der Schwimmerinnen vorbereitet haben. Gita versucht, ihre Tochter zu beruhigen und spielt den Vorgang herunter. Sie ahnt aber, wie Conrad reagieren wird. Die Spannungen in der Familie sind ohnehin am Limit, und so verbietet sie Klara und Juliane, ihrem Vater von den körperlichen Veränderungen zu erzählen.



Tobias Preuss, der mit starkem Übergewicht kämpft, bringt beim Bau des Tunnels den Eingangsstollen zum Einbruch. Mit seiner Unzuverlässigkeit sabotiert er den Fortschritt der Arbeiten. Seine Freunde wollen ihn aus der Gruppe ausschließen. Voller Selbstmitleid taucht er bei Axel auf, erzählt ihm vom Tunnel und droht mit Verrat.



Die Existenz des Tunnels lässt Axel ganz unverhofft von neuen Möglichkeiten träumen. Er nimmt Kontakt zu Tobias' Freunden auf, bittet um Aufnahme in die Gruppe und beschwört sie, Tobias nichts zu verraten. Doch er kann zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass Tobias gerade von der Stasi verschleppt wurde und in Untersuchungshaft in Hohenschönhausen sitzt. Die Gefahr, aufzufliegen, stellt für alle Tunnelbauer eine lebensbedrohliche Situation dar.