Der große Schwindel

Denn Elli will nicht nur wissen, wo ihr Mann ist, auch die Firma steht führungslos da. Und das ausgerechnet jetzt, wo ein lukrativer Dom-Auftrag den Betrieb retten könnte. Der einzige Ausweg scheint Günther zu sein, Georgs grundverschiedener Zwillingsbruder, den Florian und Rieke bitten, vorübergehend die Rolle ihres Vaters zu spielen.



Der Plan der Kinder hat allerdings einige Tücken. So ist Günther in seiner neuen Rolle sichtlich überfordert. Privat lässt er fast kein Fettnäpfchen aus. Und beruflich muss er die Firma mit dem Dom-Auftrag retten, obwohl er keine Ahnung von der Steinmetzkunst hat und unter Höhenangst leidet. Doch auch Elli ist für Überraschungen gut. Von ihrer Affäre Edgar will sie nichts mehr wissen, stattdessen möchte sie einen Neuanfang mit ihrem Mann wagen. Und so kommen sich Elli und Günther langsam näher. Florian und Rieke geht das eigentlich zu weit. Doch sie haben Angst, dass ihre Mutter einen weiteren Zusammenbruch erleidet, wenn sie von der Lüge erfährt.



Je länger alle Beteiligten die Schwindeleien aufrechterhalten, desto schneller schlingern sie Richtung Katastrophe.