Nun aber ist es wieder so weit. Sein junger Kollege Milan Filipovic scheidet aus dem Polizeidienst aus. Der letzte Einsatz der beiden, kaum der Rede wert: Eine "Schluckerin" wurde am Flughafen festgenommen. Fredo und Milan sollen die Kolumbianerin aufs Präsidium bringen.



Kaum im Wagen, bittet die Frau darum, auf Toilette zu dürfen. Milan will nicht anhalten, aber Fredo fürchtet, dass sie noch einen Kokainbeutel im Leib haben könnte, und fährt an der nächsten Tankstelle raus. Fredo und Milan begleiten die junge Frau zur Toilette und werden dort von einem Mann überrascht, der ihnen offensichtlich vom Flughafen gefolgt ist. Der Mann schlägt Fredo nieder. Milan kann zwar noch die Waffe ziehen, doch sein Gegenüber ist schneller und erschießt ihn kaltblütig, um mit Paz zu fliehen.



Als die Kollegen zum Tatort kommen, treffen sie auf einen desolaten Schulz, der auf eine leere Schnapsflasche starrt. Sofort kursiert das Gerücht, Fredo hätte im Dienst getrunken und seinen Partner deshalb nicht retten können. Fredo dementiert das nicht, sondern macht sich selbst größte Vorwürfe, die er nun tatsächlich in Alkohol zu ertränken versucht.



Seinen neuen Partner lässt er auflaufen: Radu Lupescu, einen jungen Kommissar direkt von der Polizeihochschule. Er ahnt, dass Radu ein interner Ermittler ist, der ihn observieren soll. Aber das ist Fredo gerade wie alles andere herzlich egal.



Doch dann will Milans Mutter Esra Filipovic ihren Sohn auf eigene Faust rächen. Und Schulz muss zur Hochform auflaufen, um sie davor zu bewahren.