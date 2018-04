Alexander hat Vertrauen zu dem lebensfrohen Benede gefasst, der selbst als Heimkind aufgewachsen ist. Er wünscht sich einen Vater, der so ist wie Benede, und Alexander hat das Glück, im Jugendamt auf den Betreuer Jacobs zu stoßen, der unkonventionelle Wege geht. Er fragt Benede, den Polizisten in den Dreißigern, alleinstehend, ob er sich vorstellen könne, Alexander in Pflege zu nehmen. Benede stimmt nach kurzer Überlegung zu und aus der - nicht immer ganz einfachen - Pflegschaft entwickelt sich eine Adoption.



Jahre später, Alexander ist 18 Jahre alt, bekommt Benede einen ähnlichen Fall übertragen. Nun ist es Alexander, der Benede dringend bittet, sich auch um diesen Jungen zu kümmern.



"Der Polizist, der Mord und das Kind" ist die wahre Geschichte einer gelingenden Beziehung unter schwierigsten Umständen. Opferschutzkommissar Carlos Benede hat inzwischen seinen Polizeiberuf aufgegeben und führt ein Heim, in dem mehrere Jungen mit ähnlichem Schicksal aufwachsen können.