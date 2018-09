Miriam Eberhardt liegt im Koma, aber die Ärzte sind optimistisch. Martin glaubt fest an ihre Genesung. Er will versuchen, seine Schuld wiedergutzumachen, ohne seine Mitmenschen mit der brutalen Wahrheit zu belasten. Doch um sein Geheimnis zu wahren, muss Martin an seine Grenzen gehen. Der impulsive Frank will den Täter unbedingt selbst finden. Ein Beweisstück droht Martin zu belasten. Und schließlich wird er von dem Zeugen Dr. Walter Nachtheim am eigenen Küchentisch erpresst.



Gut also, dass Martin genau weiß, wie man Beweise verschwinden lässt. Wie man Menschen manipuliert. Und wie man widerspenstige Zeugen ausschaltet. Denn Martin Manz ist im Dorf der Polizist.



"Der Polizist und das Mädchen" ist die Geschichte eines Menschen, der alles tut, um nichts zu verlieren.