Der Schneegänger

Kriminalhauptkommissar Lutz Gehring zieht widerwillig die junge Polizistin Sanela Beara zu den Ermittlungen hinzu, die mit sechs Jahren aus Kroatien nach Deutschland kam und in der Berliner Exil-Gemeinde gut vernetzt ist. Das ungleiche Ermittlerduo steht vor einem tiefen Abgrund aus Verlustschmerz und Enttäuschung: Darijos Vater Darko, der als Wildhüter die Wolfsbestände rund um Berlin kontrolliert und einen unstillbaren Hass gegen seine Ex-Frau und ihren neuen Mann Günter Reinartz hegt, gerät in Verdacht und wird verhaftet.



Nach Darijos Verschwinden ging man damals davon aus, dass er entführt wurde, weil er mit einem der beiden Unternehmersöhne verwechselt wurde. Jetzt stellt sich jedoch heraus, dass der Junge geraume Zeit vor seinem Tod schwer misshandelt worden war und bereits kurz nach seinem Verschwinden starb. Doch von den Misshandlungen will niemand etwas gewusst haben.



Beara und Gehring versuchen mit allen Mitteln, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sanela Beara sieht schließlich keinen anderen Weg, als verdeckt in der Reinartz-Villa zu ermitteln.