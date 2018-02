"Der Wald ist der ideale Ort für die Bildung von Mythen"

Näter: Die Menschen im Schwarzwald haben uns äußerst freundlich aufgenommen. So wie es ja überhaupt oft ein großes Vergnügen ist, außerhalb der Großstädte zu drehen, in denen Filmteams nur noch als Belästigung empfunden werden. Der Schwarzwald selber hat uns allerdings vom ersten Moment an gezeigt, wer das Sagen hat. Bereits im Vorfeld unserer Dreharbeiten hatte es in der Region Unwetter gegeben, bei denen Menschen ums Leben gekommen sind.





Auch während unserer Dreharbeiten hat sich diese Tendenz gehalten. Wir haben die meiste Zeit auf dem Feldberg entlang von Unwetterwarnungen gedreht. Es gab große Szenen, und wir wussten genau, um 15 Uhr müssen wir weg sein. Also haben wir unter Hochdruck bis kurz vor Drei gedreht, dann in aller Eile das Equipment in die Fahrzeuge gestopft, während es um uns herum schwarz wurde. Dann sind wir in die Autos gesprungen und haben gewartet, während Hagel vom Himmel stürzte, wie aus Eimern. Eine bessere Möglichkeit, um die Magie und die Macht des Waldes, der Region zu spüren kann man sich kaum vorstellen.