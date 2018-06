"Der 'Wiener Schmäh' ist einfach eine Lebenseinstellung"

Bartholomäi: Der Regisseur Nikolaus Leytner meinte: Auf Deutsch zu inszenieren, ist wie in einer Fremdsprache zu inszenieren. Ich kam nach Österreich und dachte, ich werde schon alles verstehen, es ist ja schließlich wie deutsch. Es war mir nicht bewusst, wie groß der Unterschied ist. Wenn die Wiener nicht wollen, dann versteht man als Deutscher gar nichts. Aber alle waren sehr hilfsbereit. Am Ende haben wir uns dann fast wortlos verstanden. Und nach ein oder zwei Wochen kennt man den Dialekt und hat einige Begriffe dazugelernt, wie "obi" und "auffi". Wenn der Kameramann nun von mir verlangt "Gehma da eine" oder "aussa", dann weiß ich inzwischen, was gemeint ist.







ZDF: Was haben Sie denn darüber hinaus an "Wienerisch" behalten?







Bartholomäi: Ein paar Schimpfwörter weiß ich noch, die es in Deutschland nicht gibt. Aber generell kriegt man schon eine andere Einstellung mit, die einfach gemütlicher ist und nicht so verbissen.