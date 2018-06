"Deutsch war für drei Monate meine Musik"

Alaoui: Kopfhörer, MP3, Aufsagen - Deutsch war quasi für drei Monate meine Musik. Vor dem Dreh habe ich zwei Wochen lang meine Texte mit einem Coach in Hamburg durchgesprochen. Danach verbrachte ich sehr viel Zeit damit, die einzelnen Dialoge immer zu wiederholen. Es war nicht leicht, da von der Figur Mona eigentlich nicht erwartet wird, dass sie fehlerfreies Deutsch spricht. Deshalb habe ich manchmal den Sinn eines Satzes nicht verstanden. Ich werde den Drehtag nie vergessen, an dem ich eine völlige Blockade hatte. In ihrer Wut sollte Mona verstärkt grammatikalisch falsch sprechen. Plötzlich erschien mir das völlig unmöglich zu spielen. An diesem Tag habe ich die Fragilität meines Berufes gespürt, aber auch die Professionalität und Freundlichkeit von Lars Jessen, der Teammitglieder am Set und der großartigen Anna Loos. Sie alle unterstützten mich an dem Tag sehr!

Ebenso fällt mir eine Szene ein, in der ich einen sehr langen Monolog sprechen musste. Ich war vor dem Dreh so gestresst und ich befürchtete, den Dreh zu vermasseln, so dass ich nach diesem Drehtag nicht mehr weiterspielen dürfe. In einer fremden Sprache zu spielen, die man eigentlich nicht gelernt hat, ist sehr aufregend und hart. Aber das gehört eben zu dieser speziellen Herausforderung dazu, die ich sehr spannend finde und liebe!