"Die Charaktere sind zum Leben erwacht"

Wissmann: In ländlicher und kleinstädtischer Umgebung kann man Geschichten erzählen, in denen die dort lebenden Menschen schicksalhaft miteinander verstrickt sind. In einer Großstadt wäre das nicht möglich oder unglaubwürdig. Dort könnte man dies nur beispielsweise innerhalb einer Familie erzählen. Im Ländlichen ist es reizvoll, die Abgründe zu zeigen, die im Idyll verborgen liegen. Zudem lassen sich archaische Geschichten von Schuld in einem überschaubaren Figurenensemble - etwa einer Dorfgemeinschaft - besser darstellen.

ZDF: Im Zentrum Ihrer Geschichte steht ein Schwesternpaar. Was hat sie an dieser Konstellation gereizt?