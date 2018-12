Die Faszination der menschlichen Schattenseiten

Kennel: Was ich besonders an Gunnar Fuss schätze, ist seine Risikobereitschaft, auch ohne Sicherung übers Seil zu gehen. Was ich damit sagen will: Man kann sich noch so gut vorbereiten, auf dem Dreh passieren oft unerwartete Dinge, und ich meine jetzt nicht Katastrophen, sondern Geschenke, von den Schauspielern, vom Drehort und so weiter. Wenn man da jemanden wie Gunnar zur Seite hat, der dies auch sieht oder mehr sieht und dann bereit ist, darauf einzugehen, dann bereichert das die Arbeit sehr. Ich freue mich, mit ihm auch den dritten Teil zu drehen. Kontinuität ist ein großes Geschenk.