"Die komischen Rollen sind die dankbareren"

Schneeberger: Nein. Ich kannte sie aber aus der Ferne, denn als ich in München an der Schauspielschule war, spielte sie an den Kammerspielen. In der gemeinsamen Kantine waren wir Schauspielschüler oft recht laut, darauf hat uns die Bleibtreu ermahnt: Wir sollten mal leise sein, wir dummen Gören da hinten! Daran hat sie sich bestimmt nicht mehr erinnert, aber als wir uns dann bei diesem Film begegneten, haben wir uns nur kurz angeschaut und wussten: Wir mögen uns.

Wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Es geht mir heute noch nah, dass es sie nicht mehr gibt. Sie ist als ganz, ganz lebendiger Mensch in meiner Erinnerung. Sie war ein ganz besonderer Frauentyp und unersetzbar. Ich glaube, manche Filme werden nicht mehr produziert, weil es sie nicht mehr gibt. Am allerbesten hat mir Monica Bleibtreu in "Vier Minuten" gefallen. Sie hat sich total verwandelt in diese ältliche strenge Jungfer, die doch so eine Sehnsucht in sich hat. Es ist so traurig, dass sie nicht mehr da ist, ich denke oft an sie. Wenn ich an unsere gemeinsame Drehzeit denke: Sie war so diszipliniert, viel disziplinierter als ich, obwohl sie schon so krank war. Das war eine ganz grandiose Haltung.