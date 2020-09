Die erneute Konfrontation mit den majestätischen Raubkatzen, zu denen auch sie als Kind einen besonderen Zugang hatte, ist für Lena ein Schock und ruft lang verdrängte Erinnerungen in ihr wach - Erinnerungen an ein Paradies, das sie damals auf schmerzliche Weise für immer verlor. Doch was hat es wirklich auf sich mit der Vergangenheit, über die Mutter und Großvater nie haben sprechen wollen?





Schritt für Schritt entschlüsselt Lena das schreckliche Geheimnis, das ihre Familie zerstörte - und beginnt dabei ihr ganzes bisheriges Leben in Frage zu stellen.