Die Luft zum Atmen

Als ihr Vater Peter in der Zeitung von zwei Münchner Ärzten liest, die eine neue Methode für die Behandlung von Mukoviszidose entwickelt haben, trifft Miriam zum ersten Mal Menschen, die ihr helfen können. Diszipliniert hält sie sich an die strikten Vorgaben von Frau Dr. Bertele und Professor Harms – nun kann sie nichts mehr aufhalten. Als junge Frau macht Miriam ihren Traum wahr und wird Schauspielerin.



Am Theater lernt sie Pit kennen. Endlich einer, der sie begehrt, wie sie ist und sich keine Sorgen macht. Als Miriam schwanger wird, sind die Ärzte, ihre Familie und ihre beste Freundin Janna zunächst fassungslos. Wie soll Miriam auch noch diese Herausforderung schaffen?



Doch Miriam glaubt an sich und ihren Körper. Sie bringt einen gesunden Sohn zur Welt, doch ihre Beziehung geht in die Brüche. Plötzlich steht Miriam allein da, mit ihrer Krankheit und dem kleinen Kind. Hat sie sich zu viel zugetraut?