Dietmar Bär als Dicky Mangold in "Nachtschciht - Das tote Mädchen" (2010)

Quelle: ZDF und Stephan Persch

Dietmar Bär wurde 1961 in Dortmund geboren. Bereits in jungen Jahren verdiente er sich sein Taschengeld als Statist beim Dortmunder Theater. Nach dem Abitur absolvierte er seine Schauspielausbildung von 1982 bis 1985 an der Westfälischen Schauspielschule Bochum. In den letzten beiden Jahren seiner Ausbildung war er in kleineren Rollen am Bochumer Schauspielhaus zu sehen, außerdem spielte er in Doris Dörries "Männer" (1885) seine erste Kinorolle.