Du bist nicht allein

Mit dieser Erkenntnis verunsichern sie sogar die drängenden Textnachrichten von Tom, der sich sofort wieder mit Eva treffen möchte. Wem kann sie eigentlich noch vertrauen? Die unablässigen Auffälligkeiten ihres Nachbarn machen ihr inzwischen Angst, und die Kommentare ihrer Schüler und Kollegen versetzen Eva in eine Art Paranoia. Sie nimmt sich vor, Tom mit ihren Verdächtigungen ihm gegenüber zu konfrontieren. Aber geschickt weiß er sie zu beruhigen, und Eva nimmt stattdessen sein Angebot an, sich bei der Suche nach dem Stalker von ihm helfen zu lassen.



Am Abend kommen sich die beiden in ihrem Haus näher und verbringen anschließend eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Und während Tom bereits über Zusammenziehen und eine gemeinsame Zukunft sinniert, fühlt sich Eva, als hätte sie sich selbst verraten, und verliert sich im zunehmenden Misstrauen.