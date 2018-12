Duell in der Nacht

Der engagierte Kommissar Jonas Birke ist neu bei der Frankfurter Mordkommission. Für die Auflösung des Mordfalls am ehemaligen Polizisten Rainer Mettich bleibt ihm nur eine Nacht. Am nächsten Tag möchte sein Vorgesetzter, der Polizeipräsident Hans-Joachim Lehm, der Presse den Täter präsentieren. Diese geht nämlich seit einiger Zeit Gerüchten über Korruption in der Frankfurter Polizei nach. Eine Nacht wäre für Birke eigentlich genug Zeit, um dem vorbestraften Verdächtigen Wolfram Ernst eine Tat nachzuweisen, die er der Indizienlage nach eigentlich begangen haben muss.Doch für Birke ist jemand erst dann schuldig, wenn alle Zweifel ausgeräumt sind. Und Zweifel hat er genug: So war Mettich kurz vor seiner Ermordung bereit, bei der Polizei wegen Korruption auszusagen. Das hätte zahlreiche hohe Tiere aus Wirtschafts- und Polizeikreisen die Karriere gekostet. Das mutmaßliche Motiv von Ernst, Rache an Mettich für eine frühere Verhaftung genommen zu haben, erscheint Birke daher zweitrangig. Der Auftrag kam von ganz weit oben. Und der kleine Mann ganz weit unten soll den Kopf dafür hinhalten. Birkes Ehrgeiz ist geweckt, zumal Ernst die Tat vehement abstreitet.