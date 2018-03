Ein besonderer Film über das Spiel des Bösen

Sie wollte noch einmal so etwas wie eine Bombe in ihr Leben werfen. Susanne Wahlberg, eine Frau Anfang vierzig, wollte sich nicht mit dem Stillstand in ihrer Karriere und in ihren Gefühlen abfinden. Bis zu dieser Entscheidung, die bestimmt keine bewusste war, stand sie auf der richtigen Seite, auf der von Moral und Konventionen geprägten, die des Rechts und der Ordnung.