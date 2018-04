"Ein guter Russe fühlt sich nicht angegriffen"

ZDF: Fühlen Sie sich als Schauspieler generell wohler in der Rolle des Bösewichts?

Hoenig: Ich fühle mich wohl, wenn ich durch diese Rolle etwas ganz Wichtiges in dem Film transportieren kann: das Thema. Erst dann sage ich einer Rolle zu. Ich bin nur ein kleines Rädchen in einem Räderwerk. Eine flachgepackte Rolle, die nur Sprüche aufsagen muss, damit die anderen spielen können, spiele ich beispielsweise ungern. Außerdem kommt es immer auch auf die Filmcrew und das Team an: Wer macht da mit? Wer führt Regie? Wie ist alles organisiert? Wie ist das Catering? Ich freue mich immer, wenn man zum Drehen kommt und alles stimmt. Dann macht die Arbeit Spaß. Bei "Willkommen in Wien" war alles korrekt.