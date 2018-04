Ein Kommissar kehrt zurück

Einer der Verdächtigen war Michael Adam, ein renommierter Physik-Professor der Universität Greifswald. Weil die Indizien gegen ihn nicht ausreichten, musste die Sonderkommission, zu der auch die junge LKA-Beamtin Ella Schönemann gehörte, die Ermittlungen gegen Adam bald einstellen.



Als Kovak beginnt, das Leben von Adam und dessen Lebensgefährtin Luisa systematisch zu beobachten, dauert es nicht lange, bis die beiden Männer sich direkt gegenüberstehen: Was ist Lüge, was ist Wahrheit, was ist Beweis, was nur Verdacht?