Ein Mann unter Verdacht

Obwohl sie an seine Unschuld glaubt, kann sie nicht verhindern, dass Thomas verhaftet wird. Anjas und Thomas' 15-jähriger Sohn Anton wird von Anjas Vater aufgenommen, der schwere Vorwürfe gegen Thomas erhebt: Er habe Anja getötet, sie habe immer Angst vor ihm gehabt. Er nutzt all seine Kontakte, um Thomas zu schaden und eine Entlassung aus der U-Haft zu verhindern.



Thomas wiederum beschuldigt den Vater, Anja missbraucht und als sein Eigentum betrachtet zu haben. Während des Prozesses tauchen Hinweise auf, dass Anja lebt und in Spanien gesehen wurde. Immer noch gibt es keine Leiche, keine Beweise, nur zunehmende Ungewissheit und immer neue, widersprüchliche Indizien. Auch kommt der spekulative Gedanke auf, dass Anja und Lavinia den gemeinsamen Plan verfolgt haben, Thomas ins Gefängnis zu bringen. Kurz vor der Verhandlung und Lavinias Schlussplädoyer stellt ihr Thomas eine Frage, die alle vermeintlichen Sicherheiten ins Wanken bringt.