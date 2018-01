Die Filmproduktion für "Kongo" greift ein sensibles Thema der deutschen Gegenwart auf: den Umbau der Bundeswehr von einer Verteidigungsarmee zu einer Einsatzarmee. In den letzten 20 Jahren wurden deutsche Soldaten unter anderem in Somalia, im Sudan, in Kuwait, in Afghanistan, in Bosnien, im Kosovo und im Kongo eingesetzt, um deutsche Interessen zu sichern. Dabei hat sich die Intensität dieser Einsätze ständig erhöht.